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Стул Оскар вельвет изумрудный

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.

2 коробки / 4 шт
Габариты: 100*56*107
1короб: 100*54*60
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 30,4
1короб: 20,2
2короб: 10,2
Объем: 0,47
1короб: 0,32
2короб: 0,15

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья47 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки30.40 кг

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