Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.
2 коробки / 4 шт
Габариты: 100*56*107
1короб: 100*54*60
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 30,4
1короб: 20,2
2короб: 10,2
Объем: 0,47
1короб: 0,32
2короб: 0,15
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Высота до сиденья47 мм
- Ширина530 мм
- Глубина450 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки30.40 кг