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Стул Осло

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Характеристики товара

Описание

Каркас:стальная труба 18 мм, пруток 6 мм,

Полимерное порошковое покрытие.

Ножки:пластиковые заглушки.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный

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