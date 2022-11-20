Стул Осло, бежевый велюр/ черный каркас
6 950 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 7
Объем: 0.08
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Скатерть Ла-Плата
Скатерть Klassika beige саржа
Скатерть Limoni саржа
Комплект для стола и стульев, светло-бежевый
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Стул Осло, светло-бежевый велюр/ черный каркас
Стул Осло, светло-серый велюр/ черный каркас
Стул Осло, серый велюр/ черный каркас
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый