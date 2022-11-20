Стул Осло, бежевый велюр/ черный каркас

14 оценок

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Стул Осло, бежевый велюр/ черный каркас

4.6
6 950 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7

Объем: 0.08

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Высота890 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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