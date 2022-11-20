Характеристики товара
Описание
Роскошное кресло Осло, олицетворяет собой неустаревающую классику, но при этом выполнен из самых модных и современных материалов премиум-класса! Владельцы респектабельных ресторанов наверняка также оценят его по достоинству. Данную модель из новой коллекции невозможно ни с чем перепутать. Сидение и спинка, отлитые как единое целое, обтянуты экокожей цвета морской волны.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота760 мм
- Глубина560 мм
- Вес14 кг
- ОбивкаИскуственная кожа