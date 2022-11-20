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Стул Осло светло-коричневая экокожа

Артикул: CH-034-306
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Роскошное кресло Осло, олицетворяет собой неустаревающую классику, но при этом выполнен из самых модных и современных материалов премиум-класса! Владельцы респектабельных ресторанов наверняка также оценят его по достоинству. Данную модель из новой коллекции невозможно ни с чем перепутать. Сидение и спинка, отлитые как единое целое, обтянуты экокожей цвета морской волны.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота760 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес14 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа

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