Характеристики товара
Описание
Ткань: Рогожка Chalet brown
Каркас: Бук
Морилка: старинный орех
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина520 мм
- Глубина710 мм
- Вес6.6 кг
- Материал каркасабук
Ткань: Рогожка Chalet brown
Каркас: Бук
Морилка: старинный орех
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