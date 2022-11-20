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Стул Ostin, рогожка Chalet brown, старинный орех - фото 1Стул Ostin, рогожка Chalet brown, старинный орех - фото 2Стул Ostin, рогожка Chalet brown, старинный орех - фото 3

Стул Ostin, рогожка Chalet brown, старинный орех

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Характеристики товара

Описание

Ткань: Рогожка Chalet brown
Каркас: Бук
Морилка: старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина710 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал каркасабук

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