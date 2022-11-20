Характеристики товара
Описание
Кухонный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная горизонтальная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 76*67*52
Вес брутто: 23,000
Объем: 0,265
Основные характеристики
- Высота815 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина550 мм
- Глубина610 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый