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Стул Остин велюр серый

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Стул Остин велюр пыльно-синий

Характеристики товара

Описание

Кухонный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная горизонтальная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 76*67*52

Вес брутто: 23,000

Объем: 0,265

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

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