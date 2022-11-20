Товар в корзине. Перейти

Стул Остин велюр тёмно-коричневый

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Остин велюр синий
Стул Остин велюр синий
Следующий Стул Остин велюр тёмно-серый
Стул Остин велюр синий

Характеристики товара

Описание

Кухонный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная горизонтальная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 76*67*52

Вес брутто: 23,000

Объем: 0,265

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Остин велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Остин велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49035
9 900 ₽Оптовая цена
15

Стул Остин велюр тёмно-серый

В наличии 32 шт.
Стул Остин велюр черныйНастоящее фото товара Стул Остин велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49035
9 900 ₽Оптовая цена
9

Стул Остин велюр черный

В наличии 25 шт.
Стул вращающийся Mans серый 2 шт.Настоящее фото товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от29 99035
45 990 ₽Оптовая цена
15

Стул вращающийся Mans серый 2 шт.

В наличии 60 шт.
Стул вращающийся Mans коричневый 2 шт.Настоящее фото товара Стул вращающийся Mans коричневый 2 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от29 99035
45 990 ₽Оптовая цена
6

Стул вращающийся Mans коричневый 2 шт.

В наличии 45 шт.
Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт.Настоящее фото товара Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от23 99042
40 990 ₽Оптовая цена
14

Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт.

В наличии 51 шт.
Стул Кромвель NEW бежевыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Кромвель NEW бежевый

Стул Кромвель NEW желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Кромвель NEW желтый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель NEW мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Кромвель NEW мятный

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель NEW синийНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Кромвель NEW синий

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель NEW фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Кромвель NEW фиолетовый

В наличии 58 шт.

Другие товары из раздела

Стул Кромвель NEW розовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Кромвель NEW розовый

Стул Кромвель NEW травянойНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Кромвель NEW травяной

Стул Olys, велюр синий, ножки металлНастоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49013
3 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Olys, велюр синий, ножки металл

Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20Настоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49013
3 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20

С этим товаром покупают

Стул Сахара 25мм с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 800 ₽
14

Стул Сахара 25мм с наружними заглушками

Стул Halmar verdi, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar verdi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 090
Оптовая цена
15

Стул Halmar verdi, белый

Стул Наполеон, патина с серебромНастоящее фото товара Стул Наполеон, патина с серебром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
9

Стул Наполеон, патина с серебром

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
11Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый

Стул Ральф велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Ральф велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Ральф велюр пыльно-голубой

В наличии 10 шт.
Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас Настоящее фото товара Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас , произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас

Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый

В наличии 2 шт.