Характеристики товара
Описание
Ткань: жаккард Труссарди 01
Каркас: Бук
Морилка: Красное дерево
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина520 мм
- Глубина710 мм
- Вес6.6 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяжаккард
Ткань: жаккард Труссарди 01
Каркас: Бук
Морилка: Красное дерево
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Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Чехол 62
Чехол 60
Чехол 64
Чехол 02, спандекс красный
Чехол 44 из плотного спандекса
Чехол 03 из плотного спандекса
Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой
Полукресло Ostin, светлый орех
Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех
Стул Ostin, рогожка Chalet brown, старинный орех
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди