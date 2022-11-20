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Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево - фото 1Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево - фото 2Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево - фото 3Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево - фото 4Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево - фото 5

Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань: жаккард Труссарди 01
Каркас: Бук
Морилка: Красное дерево

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина710 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяжаккард
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Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево — выполненные заказы

Фотография товара Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, ножки бук, морилка красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, ножки бук, морилка красное дерево Фотография товара Полукресло Ostin, шенилл, каркас бук, морилка от компании ChiedoCover.Полукресло Ostin, шенилл, каркас бук, морилка Фотография товара Стул Ostin, экокожа серая BSC Mauri, каркас бук, морилка белая от компании ChiedoCover.Стул Ostin, экокожа серая BSC Mauri, каркас бук, морилка белаяФотография товара Стул Ostin, шенилл розовый Ladera 9612, каркас бук, морилка белая от компании ChiedoCover.Стул Ostin, шенилл розовый Ladera 9612, каркас бук, морилка белая
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