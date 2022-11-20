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Стул Озаль, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Современное кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в четырех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла.

Основание: пятилучье Арктика пластиковое с узкими лучами, d=640 мм

Подлокотники: Нерегулируемые черные пластиковые подлокотники для кресла Озаль

Газлифт: Газ-лифт 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, h=230 мм, длина штока 100 мм

Механизм: Топ-Ган с синхронным отклонением спинки и сидения и фиксации в рабочем положении

Ролики: Пластиковые ролики с полиуретановым покрытием, открытый чехол, d колеса 50 мм, d штока 11 мм. Cтандарт BIFMA 5,1 (США)

Размер упаковки:

Ширина: 620 мм

Глубина: 590 мм

Высота: 280 мм

Материал: гофрокартон

Вес брутто: 13.5 кг

Объем: 0.11 м.куб


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Основные характеристики

  • Высота1140/1240 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм
  • Ширина690 мм
  • Глубина740 мм
  • Цветкоричневый

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