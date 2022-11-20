Характеристики товара
Описание
Современное кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в четырех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла.
Основание: пятилучье Арктика пластиковое с узкими лучами, d=640 мм
Подлокотники: Нерегулируемые черные пластиковые подлокотники для кресла Озаль
Газлифт: Газ-лифт 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, h=230 мм, длина штока 100 мм
Механизм: Топ-Ган с синхронным отклонением спинки и сидения и фиксации в рабочем положении
Ролики: Пластиковые ролики с полиуретановым покрытием, открытый чехол, d колеса 50 мм, d штока 11 мм. Cтандарт BIFMA 5,1 (США)
Размер упаковки:
Ширина: 620 мм
Глубина: 590 мм
Высота: 280 мм
Материал: гофрокартон
Вес брутто: 13.5 кг
Объем: 0.11 м.куб
Основные характеристики
- Высота1140/1240 мм
- Высота до сиденья380/480 мм
- Ширина690 мм
- Глубина740 мм
- Цветоранжевый