Товар в корзине. Перейти
Стул Озаль, синий - фото 1Стул Озаль, синий - фото 2Стул Озаль, синий - фото 3Стул Озаль, синий - фото 4Стул Озаль, синий - фото 5

Стул Озаль, синий

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое
Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое
Следующий Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый
Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое

Характеристики товара

Описание

Современное кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в четырех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла.

Основание: пятилучье Арктика пластиковое с узкими лучами, d=640 мм

Подлокотники: Нерегулируемые черные пластиковые подлокотники для кресла Озаль

Газлифт: Газ-лифт 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, h=230 мм, длина штока 100 мм

Механизм: Топ-Ган с синхронным отклонением спинки и сидения и фиксации в рабочем положении

Ролики: Пластиковые ролики с полиуретановым покрытием, открытый чехол, d колеса 50 мм, d штока 11 мм. Cтандарт BIFMA 5,1 (США)

Размер упаковки:

Ширина: 620 мм

Глубина: 590 мм

Высота: 280 мм

Материал: гофрокартон

Вес брутто: 13.5 кг

Объем: 0.11 м.куб


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1140/1240 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм
  • Ширина690 мм
  • Глубина740 мм
  • Цветсиний

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Стул Азия 25мм - гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
14

Стул Азия 25мм - гладкий каркас

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Стул Lazzoli 3802Настоящее фото товара Стул Lazzoli 3802, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
13

Стул Lazzoli 3802

Настоящее фото товара Стул «Apriori NS» (id 300), произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
7

Стул «Apriori NS» (id 300)

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло руководителя TopChairs Viking, сероеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от30 99033
45 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Viking, серое

В наличии 33 шт.
Кресло АмелиНастоящее фото товара Кресло Амели, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена
5

Кресло Амели

Настоящее фото товара Стул Class, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
8

Стул Class

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное System Elegance, произведённого компанией ChiedoCover
от43 400
Оптовая цена
14

Кресло компьютерное эргономичное System Elegance

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Monarch, произведённого компанией ChiedoCover
от95 900
Оптовая цена
11

Кресло компьютерное эргономичное Monarch

Стул Web с перемычкойНастоящее фото товара Стул Web с перемычкой, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
14

Стул Web с перемычкой