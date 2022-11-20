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Стул PAINT, розовый велюр, черный каркас

Артикул: CH-050-084
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен на металлокаркасе. Сиденье обито микровелюром, плотность - 420 г/м2, 60 000 циклов по Мартиндейлу.

Ножки стула - металл черного цвета.

Номинальная нагрузка на стул 120 кг.

Упакован - 2 шт/1 кор.
Вес брутто: 14
Объем: 0,12

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес6.5 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки14 кг

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