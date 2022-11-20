Характеристики товара
Описание
Стул выполнен на металлокаркасе. Сиденье обито микровелюром, плотность - 420 г/м2, 60 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг.
Упакован - 2 шт/1 кор.
Вес брутто: 14
Объем: 0,12
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина430 мм
- Глубина400 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес6.5 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки14 кг