Характеристики товара
Описание
плетенный (бежевый) ножки металл (бежевый) подушка (бежевый)
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветбежевый
плетенный (бежевый) ножки металл (бежевый) подушка (бежевый)
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