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Стул Палермо плетеный, бежевый

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

плетенный (бежевый) ножки металл (бежевый) подушка (бежевый)

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветбежевый

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