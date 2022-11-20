Характеристики товара
Описание
Кухонный дизайнерский стул Palma Gold. Оптимальное сочетание стиля и комфорта достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку, а велюровая обивка мягкость и минимум ухода. Черные металлические ножки дополнены подпятниками для сохранности напольного покрытия.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина480 мм
- Глубина580 мм
- Вес6.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка200 кг
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки8.30 кг