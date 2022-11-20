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Стул Palma Black, бежевый

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Стул Ститч велюр серый

Характеристики товара

Описание

Кухонный дизайнерский стул Palma Gold. Оптимальное сочетание стиля и комфорта достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку, а велюровая обивка мягкость и минимум ухода. Черные металлические ножки дополнены подпятниками для сохранности напольного покрытия.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки8.30 кг

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