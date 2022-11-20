Стул Палтамо дуб, тон Береза

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Палтамо дуб, тон Береза

4.5
23 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Палтамо дуб, тон Махагон
Стул Палтамо дуб, тон Махагон
Следующий Стул Кодаира дуб, тон светлое масло
Стул Палтамо дуб, тон Махагон

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияБеларусь

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Дания 25мм, гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
6

Стул Дания 25мм, гладкий каркас

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 14 шт.
Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA)Настоящее фото товара Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
6

Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA)

Стул «Apriori S» (id 268)Настоящее фото товара Стул «Apriori S» (id 268), произведённого компанией ChiedoCover
34 590
Оптовая цена
14

Стул «Apriori S» (id 268)

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Кодаира дуб, тон темное масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
11

Стул Кодаира дуб, тон темное масло

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон темное масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
9

Стул Ковель дуб, тон темное масло

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон белое масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Ковель дуб, тон белое масло

Стул Ковель дуб, тон светлое маслоНастоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон светлое масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
9

Стул Ковель дуб, тон светлое масло

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон серый/ клен, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
5

Стул Ковель дуб, тон серый/ клен

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон темное масло/ светло масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
13

Стул Ковель дуб, тон темное масло/ светло масло

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон белый воск/ клен, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
6

Стул Ковель дуб, тон белый воск/ клен

Стул Ковель дуб, тон черная эмаль/ кленНастоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон черная эмаль/ клен, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
15

Стул Ковель дуб, тон черная эмаль/ клен

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 100 шт.