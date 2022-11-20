Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Текс, бежевый
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Кодаира дуб, тон светлое масло
Стул Кодаира дуб, тон темное масло
Стул Ковель дуб, тон темное масло
Стул Ковель дуб, тон белое масло
Стул Ковель дуб, тон светлое масло
Стул Ковель дуб, тон серый/ клен
Стул Ковель дуб, тон темное масло/ светло масло
Стул Ковель дуб, тон белый воск/ клен
Стул Ковель дуб, тон черная эмаль/ клен
Стул Eames DAW красный