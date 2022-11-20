Стул Палтамо дуб, тон Махагон

12 оценок

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Стул Палтамо дуб, тон Махагон

4.5
23 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Палтамо дуб, тон шелковисто-матовое масло
Стул Палтамо дуб, тон шелковисто-матовое масло
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Стул Палтамо дуб, тон шелковисто-матовое масло

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияБеларусь

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