Стул Палтамо дуб, тон рич

5 оценок

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Стул Палтамо дуб, тон рич

4.9
23 690 ₽
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Стул Палтамо дуб, тон коньяк
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Стул Палтамо дуб, тон коньяк

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Страна изготовленияБеларусь

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