Стул Палтамо дуб, тон шелковисто-матовое масло
23 690 ₽
Стул Дания 25мм
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Полубарный стул Solar, велюр черный
Стул Vicky, латте
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Палтамо дуб, тон Береза
Стул Кодаира дуб, тон светлое масло
Стул Кодаира дуб, тон темное масло
Стул Ковель дуб, тон темное масло
Стул Ковель дуб, тон белое масло
Стул Ковель дуб, тон светлое масло
Стул Ковель дуб, тон серый/ клен
Стул Ковель дуб, тон темное масло/ светло масло
Стул Ковель дуб, тон белый воск/ клен
Стул Eames DAW красный