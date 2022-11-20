Стул Палтамо дуб, тон шелковисто-матовое масло

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Палтамо дуб, тон шелковисто-матовое масло

4.7
23 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Палтамо дуб, тон Терра
Стул Палтамо дуб, тон Терра
Следующий Стул Палтамо дуб, тон Махагон
Стул Палтамо дуб, тон Терра

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияБеларусь

С этим товаром покупают

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
16

Стул Дания 25мм

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
13

Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый

В наличии 19 шт.
Стул Харизма NEW, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Стул Харизма NEW, пластиковый, белый

Полубарный стул Solar, велюр черныйНастоящее фото товара Полубарный стул Solar, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
13

Полубарный стул Solar, велюр черный

Стул Vicky, латтеНастоящее фото товара Стул Vicky, латте, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
15

Стул Vicky, латте

В наличии 78 шт.
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
11

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Палтамо дуб, тон Береза, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена
15

Стул Палтамо дуб, тон Береза

Настоящее фото товара Стул Кодаира дуб, тон светлое масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
5

Стул Кодаира дуб, тон светлое масло

Настоящее фото товара Стул Кодаира дуб, тон темное масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
11

Стул Кодаира дуб, тон темное масло

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон темное масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
9

Стул Ковель дуб, тон темное масло

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон белое масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Ковель дуб, тон белое масло

Стул Ковель дуб, тон светлое маслоНастоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон светлое масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
9

Стул Ковель дуб, тон светлое масло

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон серый/ клен, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
5

Стул Ковель дуб, тон серый/ клен

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон темное масло/ светло масло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
13

Стул Ковель дуб, тон темное масло/ светло масло

Настоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон белый воск/ клен, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
6

Стул Ковель дуб, тон белый воск/ клен

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 100 шт.