Стул Палтамо дуб, тон Терра
23 690 ₽
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой
Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)
Стул Олимпия полубарный, Pluton 101
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул Палтамо дуб, тон Махагон
Стул Палтамо дуб, тон Береза
Стул Кодаира дуб, тон светлое масло
Стул Кодаира дуб, тон темное масло
Стул Ковель дуб, тон темное масло
Стул Ковель дуб, тон белое масло
Стул Ковель дуб, тон светлое масло
Стул Ковель дуб, тон серый/ клен
Стул Ковель дуб, тон темное масло/ светло масло
Стул Eames DAW красный