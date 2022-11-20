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Стул Париж барный темно-серая экокожа ножки черные - фото 1

Стул Париж барный темно-серая экокожа ножки черные

Артикул: CH-034-849
17 оценок
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Характеристики товара

Описание

Образец минималистской эстетики, одновременно восхищающий благородством и простотой. Несмотря на внешнюю утонченность, стул Копенгаген 2 полубарный способен выдерживать довольно большую нагрузку благодаря прочному основанию. Ему также не страшны резкие перепады температур. Сидение, обтянутое тканью, бархатом или экокожей, делает стул не только практичным и привлекательным, но и удобным. Стул будет замечательно смотреться на кухне, в столовой и гостиной, в зале и кабинете. Идеально подойдет для деловых переговоров. Сочетание форм и материалов позволяет ему гармонировать практически со всеми современными стилями интерьера. Воплощение всего самого модного в мире дизайнерской мебели!

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота1120 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес10.83 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветсерый

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