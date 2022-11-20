Характеристики товара
Описание
Образец минималистской эстетики, одновременно восхищающий благородством и простотой. Несмотря на внешнюю утонченность, стул Копенгаген 2 полубарный способен выдерживать довольно большую нагрузку благодаря прочному основанию. Ему также не страшны резкие перепады температур. Сидение, обтянутое тканью, бархатом или экокожей, делает стул не только практичным и привлекательным, но и удобным. Стул будет замечательно смотреться на кухне, в столовой и гостиной, в зале и кабинете. Идеально подойдет для деловых переговоров. Сочетание форм и материалов позволяет ему гармонировать практически со всеми современными стилями интерьера. Воплощение всего самого модного в мире дизайнерской мебели!
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота1120 мм
- Глубина540 мм
- Вес10.83 кг
- ОбивкаИскуственная кожа
- Цветсерый