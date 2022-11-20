Товар в корзине. Перейти
Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 1Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 2Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 3Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 4Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 5Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 6Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 7

Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под золото

Артикул: CH-034-406
17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево
Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево
Следующий Стул Париж темно-серая ткань без прострочки ножки черные
Стул Париж бежево-серая ткань с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаТкань

Похожие товары

Стул офисный Jamal розовыйНастоящее фото товара Стул офисный Jamal розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул офисный Jamal розовый

В наличии 82 шт.
Стул офисный Jamal серыйНастоящее фото товара Стул офисный Jamal серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул офисный Jamal серый

В наличии 8 шт.
Кресло офисное Ross велюр морскойНастоящее фото товара Кресло офисное Ross велюр морской, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло офисное Ross велюр морской

В наличии 23 шт.
Кресло офисное Ross велюр розовыйНастоящее фото товара Кресло офисное Ross велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло офисное Ross велюр розовый

В наличии 25 шт.
Стул Норман велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Норман велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул Норман велюр бежевый

Стул Норман велюр желтыйНастоящее фото товара Стул Норман велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
17

Стул Норман велюр желтый

Стул Норман велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Норман велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
16

Стул Норман велюр зеленый

Стул Норман велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Норман велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул Норман велюр капучино

Стул Норман велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Норман велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Стул Норман велюр пыльно-голубой

Стул Норман велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Норман велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
12

Стул Норман велюр пыльно-синий

С этим товаром покупают
Стул Oden эспрессо x2Настоящее фото товара Стул Oden эспрессо x2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99051
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Oden эспрессо x2

Кресло лофт СаммитНастоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
30Хит

Кресло лофт Саммит

Cтол АРЛЬ, 900x900Настоящее фото товара Cтол АРЛЬ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
8

Cтол АРЛЬ, 900x900

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
89028
1 230 ₽Оптовая цена
16

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20

Подстолье СевильяНастоящее фото товара Подстолье Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
82 190
Оптовая цена
16

Подстолье Севилья

Настоящее фото товара Кровать раскладная Надин, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
17

Кровать раскладная Надин

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками