Товар в корзине. Перейти
Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 1Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 2Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 3Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 4Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 5Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 6Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 7

Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные

Артикул: CH-034-392
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки под золото
Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки под золото
Следующий Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево
Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки под золото

Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
10

Стул барный МАРСЕЛЬ черный

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
17

Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
12

Стул барный МАРСЕЛЬ белый

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
13

Стул барный ЛИОН зеленый

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
17

Стул барный ЛИОН черный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
13

Стул барный ЛИОН бежевый

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
11

Стул барный ЛИОН бордовый

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
9

Стул барный ЛИОН фиолетовый

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
4

Стул барный ЛИОН синий

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
17

Стул барный ЛИОН серый

С этим товаром покупают
Скамья Лофт-12 ННастоящее фото товара Скамья Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
19

Скамья Лофт-12 Н

Настоящее фото товара Диван Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
6

Диван Рольф

Подвесной светильник ЭлегантНастоящее фото товара Подвесной светильник Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
11

Подвесной светильник Элегант

Кресло для офиса МГ-19 черныйНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
12

Кресло для офиса МГ-19 черный

Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x1400, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
17

Матрас Classic стандарт, 2000x1400

Уличный настенный светильник МЕРКУРИЙНастоящее фото товара Уличный настенный светильник МЕРКУРИЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
13

Уличный настенный светильник МЕРКУРИЙ

Стул William с подлокотниками, бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками, бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 650
Оптовая цена
4

Стул William с подлокотниками, бархат бежевый

Другие товары из разделапрочее для столов
Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Амарант, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
7

Стол Милтон + 6 стульев Амарант

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
7

Стол Милтон + 6 стульев Пекин

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
13

Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
3

Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена
8

Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт

Набор журнальный столиков АгатаНастоящее фото товара Набор журнальный столиков Агата, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
17

Набор журнальный столиков Агата

В наличии 16 шт.
Поворотная платформа 40 см флитвудНастоящее фото товара Поворотная платформа 40 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
15

Поворотная платформа 40 см флитвуд