Товар в корзине. Перейти
Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 1Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 2Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 3Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 4Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 5Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 6Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 7

Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

Артикул: CH-034-402
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные
Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные
Следующий Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под золото
Стул Париж горчичный бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные

Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Duke, светло-серый / серый с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
12

Стул Duke, светло-серый / серый с чёрными ножками

Настоящее фото товара Стул Duke, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
15

Стул Duke, синий

Кресло БерниНастоящее фото товара Кресло Берни, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена
7

Кресло Берни

Кресло Бордо ППУНастоящее фото товара Кресло Бордо ППУ, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
12

Кресло Бордо ППУ

Кресло АверсНастоящее фото товара Кресло Аверс, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена
13

Кресло Аверс

Кресло Аверс-УНастоящее фото товара Кресло Аверс-У, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена
10

Кресло Аверс-У

Стул Rex, черный/золотойНастоящее фото товара Стул Rex, черный/золотой, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
17

Стул Rex, черный/золотой

Стул Самба, голубой/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
40

Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро

Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
40

Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро

Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
25

Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро

С этим товаром покупают
Кресло офисное TopChairs Benefit, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
16

Кресло офисное TopChairs Benefit, черное

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Моцарт, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
2

Барный стул Моцарт

Стул офисный Сиана велюр розовыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
17

Стул офисный Сиана велюр розовый

В наличии 73 шт.
Напольное зеркало AnitaНастоящее фото товара Напольное зеркало Anita, произведённого компанией ChiedoCover
от95 890
Оптовая цена
4

Напольное зеркало Anita

Диван Chester 6 классический, черныйНастоящее фото товара Диван Chester 6 классический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
17

Диван Chester 6 классический, черный

Подвесной светильник V2892-3P Martin 3*E27*60WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2892-3P Martin 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
15 99047
29 990 ₽Оптовая цена
17

Подвесной светильник V2892-3P Martin 3*E27*60W

В наличии 46 шт.
Стул Olivia, тёмно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Olivia, тёмно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
6

Стул Olivia, тёмно-бирюзовый

В наличии 21 шт.
Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками