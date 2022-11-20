Товар в корзине. Перейти
Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные - фото 1Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные - фото 2Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные - фото 3Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные - фото 4Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные - фото 5Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные - фото 6Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные - фото 7

Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные

Артикул: CH-034-395
3 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул КАПРИ 21-2
Стул КАПРИ 21-2
Следующий Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево
Стул КАПРИ 21-2

Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

Похожие товары

Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 смНастоящее фото товара Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19019
7 590 ₽
10

Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см

Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилкаНастоящее фото товара Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
32

Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка

Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное деревоНастоящее фото товара Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
34

Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное дерево

Барный стул Тони, велюр синий, металл черныйНастоящее фото товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
27

Барный стул Тони, велюр синий, металл черный

Стул Bali, микровелюр dream 9, старинный орехНастоящее фото товара Стул Bali, микровелюр dream 9, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 5908
11 490 ₽
19

Стул Bali, микровелюр dream 9, старинный орех

Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черныйНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
19

Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный

Стул Мила, велюр, бледно-голубой, металлические ножки, серыйНастоящее фото товара Стул Мила, велюр, бледно-голубой, металлические ножки, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59020
9 390 ₽
17

Стул Мила, велюр, бледно-голубой, металлические ножки, серый

Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черныйНастоящее фото товара Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
13

Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черный

Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, еожки морилка чернаяНастоящее фото товара Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, еожки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
33

Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, еожки морилка черная

Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лакНастоящее фото товара Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
28

Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Столешница Oxalit American, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
15

Столешница Oxalit American

Диван-кровать Эльд угловойНастоящее фото товара Диван-кровать Эльд угловой, произведённого компанией ChiedoCover
88 590
Оптовая цена
17

Диван-кровать Эльд угловой

Угловой диван KF021-L-M1205Настоящее фото товара Угловой диван KF021-L-M1205, произведённого компанией ChiedoCover
от602 990
Оптовая цена
14

Угловой диван KF021-L-M1205

Стол Фин 120 Кремовый, стекло/ Кремовый каркасНастоящее фото товара Стол Фин 120 Кремовый, стекло/ Кремовый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
17 800
Оптовая цена
3

Стол Фин 120 Кремовый, стекло/ Кремовый каркас

В наличии 14 шт.
Качели садовые 2-х местные МартинеллаНастоящее фото товара Качели садовые 2-х местные Мартинелла, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
11

Качели садовые 2-х местные Мартинелла

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
8

Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый

Стул Чезате, голубойНастоящее фото товара Стул Чезате, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
12

Стул Чезате, голубой

В наличии 16 шт.
Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский