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Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 1Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 2Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 3Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 4Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 5Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 6Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево - фото 7

Стул Париж коричневый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

Артикул: CH-034-397
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!

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Основные характеристики

  • Ширина50 мм
  • Высота77 мм
  • Глубина54 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

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