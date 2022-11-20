Товар в корзине. Перейти
Стул Париж полубарный серо-бежевая ткань ножки черные - фото 1

Стул Париж полубарный серо-бежевая ткань ножки черные

Артикул: CH-034-838
17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Париж полубарный бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой ножки орех
Стул Париж полубарный бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой ножки орех
Следующий Стул Магриб полубарный темно-серая ткань ножки черные
Стул Париж полубарный бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой ножки орех

Характеристики товара

Описание

Образец минималистской эстетики, одновременно восхищающий благородством и простотой. Несмотря на внешнюю утонченность, стул Копенгаген 2 полубарный способен выдерживать довольно большую нагрузку благодаря прочному основанию. Ему также не страшны резкие перепады температур. Сидение, обтянутое тканью, бархатом или экокожей, делает стул не только практичным и привлекательным, но и удобным. Стул будет замечательно смотреться на кухне, в столовой и гостиной, в зале и кабинете. Идеально подойдет для деловых переговоров. Сочетание форм и материалов позволяет ему гармонировать практически со всеми современными стилями интерьера. Воплощение всего самого модного в мире дизайнерской мебели!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес10.24 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветсерый
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Оскар, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
2

Кресло Оскар

Стул с подлокотниками Шон, велюр травянойНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Шон, велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
9

Стул с подлокотниками Шон, велюр травяной

Мини-диван - "BETTA"Настоящее фото товара Мини-диван - "BETTA", произведённого компанией ChiedoCover
45 990
Оптовая цена
6

Мини-диван - "BETTA"

Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орехНастоящее фото товара Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
17

Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех

Настоящее фото товара Стул деревянный LT темно-серый/ ткань, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
11

Стул деревянный LT темно-серый/ ткань

В наличии 1 шт.
Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
9

Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа

В наличии 156 шт.
Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черныйНастоящее фото товара Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
13

Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный

Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский