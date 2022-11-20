Товар в корзине. Перейти
Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 1

Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под золото

Артикул: CH-034-381
3 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лейден, золото
Стол Лейден, золото
Следующий Стул Konor dark blue / black
Стол Лейден, золото

Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветжелтый

Похожие товары

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шениллНастоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040
24

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

Стул Вентуро, голубойНастоящее фото товара Стул Вентуро, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
11

Стул Вентуро, голубой

Стул Вентуро, белыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
13

Стул Вентуро, белый

Стул Вентуро, зеленыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
17

Стул Вентуро, зеленый

Стул Вентуро, бежевыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Стул Вентуро, бежевый

Стул Вентуро, желтыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
6

Стул Вентуро, желтый

Стул Вентуро, коричневыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
2

Стул Вентуро, коричневый

Стул Вентуро, черныйНастоящее фото товара Стул Вентуро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
16

Стул Вентуро, черный

Стул Louis, серыйНастоящее фото товара Стул Louis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
16

Стул Louis, серый

Стул Rain, черныйНастоящее фото товара Стул Rain, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
5

Стул Rain, черный

С этим товаром покупают
Стул Лофт-12 ННастоящее фото товара Стул Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
15

Стул Лофт-12 Н

Настоящее фото товара Стол CAFE4 без оплетения, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Стол CAFE4 без оплетения

Кресло ТаргетНастоящее фото товара Кресло Таргет, произведённого компанией ChiedoCover
от42 023
Оптовая цена
14

Кресло Таргет

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 11, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
6

Стул КАПРИ 11

Ковер DOMESTIC B 1600x2300Настоящее фото товара Ковер DOMESTIC B 1600x2300, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
13

Ковер DOMESTIC B 1600x2300

Плейсмат, какаоНастоящее фото товара Плейсмат, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от250
30

Плейсмат, какао

Люстра Элкхарт, Белый хромНастоящее фото товара Люстра Элкхарт, Белый хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Люстра Элкхарт, Белый хром

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
2

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 10 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
3

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 29 шт.