Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес10 кг
- Объем0.21 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
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