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Стул Персея velutto 28 / черный

Артикул: CH-035-398
46 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.21 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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