Товар в корзине. Перейти
Стул Персея velutto 49 / черный - фото 1Стул Персея velutto 49 / черный - фото 2Стул Персея velutto 49 / черный - фото 3Стул Персея velutto 49 / черный - фото 4Стул Персея velutto 49 / черный - фото 5Стул Персея velutto 49 / черный - фото 6

Стул Персея velutto 49 / черный

Артикул: CH-035-406
46 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Персея velutto 52 / белый
Стул Персея velutto 52 / белый
Следующий Стул Персея velutto 37 / белый
Стул Персея velutto 52 / белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.21 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Mans, песочный велюрНастоящее фото товара Стул Mans, песочный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
87

Стул Mans, песочный велюр

Стул Марк, брусничный, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
71

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

Распродажа
Стул Вилла, темно-фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Вилла, темно-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
86

Стул Вилла, темно-фиолетовый

Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
68

Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные

Распродажа
Стул Вилла, белая рогожкаНастоящее фото товара Стул Вилла, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
62

Стул Вилла, белая рогожка

Распродажа
Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79011
7 590 ₽
94

Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножки

Стул Самба, капучиноНастоящее фото товара Стул Самба, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
42

Стул Самба, капучино

Барный стул Хит 20мм, золото, красная коронаНастоящее фото товара Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
98

Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона

Распродажа
Стул Диана велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Диана велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена
77

Стул Диана велюр коричневый

В наличии 26 шт.
Стул Лион коричневый шениллНастоящее фото товара Стул Лион коричневый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
80

Стул Лион коричневый шенилл

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95014
2 250 ₽
125

Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный

Распродажа
Стул Валенсия Винтаж NEWНастоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж NEW, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽Оптовая цена
74

Стул Валенсия Винтаж NEW

В наличии 2 шт.
Кресло Вонжу, 3 позицииНастоящее фото товара Кресло Вонжу, 3 позиции, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
39

Кресло Вонжу, 3 позиции

Стул William ромб бархат коричневыйНастоящее фото товара Стул William ромб бархат коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
60

Стул William ромб бархат коричневый

Распродажа
Стул Eames GrayНастоящее фото товара Стул Eames Gray, произведённого компанией ChiedoCover
1 99038
3 190 ₽
43

Стул Eames Gray

В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела стулья по виду

Распродажа
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
42

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
59

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Распродажа
Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35016
2 790 ₽
55

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Распродажа
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккардНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
29

Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард