Фотография Стул Pescara велюр Dark Grey от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Pescara велюр Dark Grey

4.4
Оптовая цена
от 3 600 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Pescara велюр Dark Grey
Стул Pescara велюр Dark Grey
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Стул Pescara велюр Dark Grey

4.4
3600 ₽
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Стул Pescara велюр Light Grey

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота850 мм

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