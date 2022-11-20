Фотография Стул Pescara велюр Navy Blue от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Pescara велюр Navy Blue

5
Оптовая цена
от 3 600 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Pescara велюр Navy Blue
Стул Pescara велюр Navy Blue
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Стул Pescara велюр Navy Blue

5
3600 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота850 мм

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