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          Фотография Стул Пестум от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Пестум

          4.3
          Оптовая цена
          от 19 240 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Стул Пестум
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          Характеристики товара

          Описание

          Высококачественный и неприхотливый искусственный ротанг оливкового оттенка

          Круглое плетение

          Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг

          Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца

          Съемные чехлы серого цвета

          Основание ножек выполнено из тикового дерева

          Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

          В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

          Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

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          Основные характеристики

          • Ширина610
          • Глубина570
          • Материал каркасаалюминий
          • Материал сиденьяротанг
          • Высота850

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