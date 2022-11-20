Товар в корзине. Перейти
Стул Петаль пластиковый, зеленый - фото 1Стул Петаль пластиковый, зеленый - фото 2

Стул Петаль пластиковый, зеленый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кернс пластиковый
Стул Кернс пластиковый
Следующий Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Кернс пластиковый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Вес упаковки6 кг

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 310 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 31, произведённого компанией ChiedoCover
от950
5

Чехол 31

Настоящее фото товара Чехол 38, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
9

Чехол 38

Настоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69023
890 ₽
114Хит

Чехол 42, габардин бежевый

В наличии 17 шт.
Чехол 32Настоящее фото товара Чехол 32, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
9

Чехол 32

Чехол S-24Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от790
12

Чехол S-24

Чехол 58, габардинНастоящее фото товара Чехол 58, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890
8

Чехол 58, габардин

Другие товары из разделастулья по материалам
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
9

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
84Хит

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас