Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина580 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.31 м3
- Вес упаковки6 кг
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый