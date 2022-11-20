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Стул пластиковый Ares, черный

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Характеристики товара

Описание

Стул Ares изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.

Пластиковые стулья серии Ares станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые стулья Ares можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

  • изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
  • не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
  • устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • армирован стекловолокном;
  • штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
  • подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 24 шт.
Размер упаковки: 490х950х2300 мм.
Объем упаковки: 1.07 м³.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

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