Фотография Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный

4.1
Оптовая цена
от 5 690 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный
Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный
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Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный

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5690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота810 мм
  • Цвет12

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
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