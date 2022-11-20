Фотография Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора

4.4
Оптовая цена
от 5 690 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора
Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора
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Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора

4.4
5690 ₽
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Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота810 мм
  • Цвет11

Популярные варианты обивки

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