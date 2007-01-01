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Стул пластиковый, черный, каркас металл - фото 1

Стул пластиковый, черный, каркас металл

Артикул: CH-075-439
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул для кафе, баров без подлокотников. Сиденье стула плавно перетекает в спинку и создано из качественного полипропилена. Ножки металические крашеные в цвет сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота780 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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