Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный

12 оценок

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Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный

4.8
4 290 ₽
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Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, антрацит
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Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес3,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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