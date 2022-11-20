Фотография Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый

4.9
Оптовая цена
от 4 190 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый
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Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый

4.9
4190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес3,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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