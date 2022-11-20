Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора

6 оценок

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Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора

4.1
4 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный
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Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, антрацит

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес3,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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