Стул пластиковый Colette, голубой

10 оценок

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Стул пластиковый Colette, голубой

4.5
5 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Colette, тортора
Стул пластиковый Colette, тортора
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Стул пластиковый Cool, зеленый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм

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