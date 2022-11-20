Стул пластиковый Colette, лен

6 оценок

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Стул пластиковый Colette, лен

4.3
5 190 ₽
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Стул пластиковый Colette, тортора

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм

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