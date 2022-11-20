Фотография Стул пластиковый Cross, черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Cross, черный

5
Оптовая цена
от 5 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, черный
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Стул пластиковый Cross, черный

5
5290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина510 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота870 мм

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