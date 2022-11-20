Фотография Стул пластиковый Dalia, кофе от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Dalia, кофе

4.6
Оптовая цена
от 4 990 ₽
При покупке от 10 штук.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый Dalia, кофе
Стул пластиковый Dalia, кофе
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый Dalia, кофе

4.6
4990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Dalia, антрацит
Стул пластиковый Dalia, антрацит
Следующий Стул пластиковый Dalia, тортора
Стул пластиковый Dalia, тортора

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота860 мм
  • Цветкоричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
5
Новогодний чехол на стул 01
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Мини детский, голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
2 730 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
Настоящее фото товара Стол круглый Бистро, малый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол круглый Бистро, малый
Настоящее фото товара Стул Crocus, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Crocus, темно-серый
Настоящее фото товара Стул Crocus, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Crocus, голубой
Настоящее фото товара Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly, произведённого компанией ChiedoCover
44 700 ₽
Оптовая цена
5
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly
Настоящее фото товара Кресло Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
37 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Колизей
Настоящее фото товара Кресло Ральф серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Ральф серая рогожка

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Dama, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Dama, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Dama, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло пластиковое Dama, тортора
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Dama, сливочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Dama, сливочный
Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый DayDream, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый DayDream, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый DayDream, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый DayDream, голубой
Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость
Настоящее фото товара Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий