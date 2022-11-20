Фотография Стул пластиковый Dalia, тортора от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Dalia, тортора

4.9
Оптовая цена
от 4 990 ₽
При покупке от 10 штук.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Dalia, тортора
Стул пластиковый Dalia, тортора
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Стул пластиковый Dalia, тортора

4.9
4990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота860 мм
  • Цветбежевый

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