Стул пластиковый DayDream, белый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул пластиковый DayDream, белый

4.9
15 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Dama, сливочный
Кресло пластиковое Dama, сливочный
Следующий Стул пластиковый DayDream, черный
Стул пластиковый DayDream, черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5.2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота820 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrown
Старая розаСтарая роза
1111
100100
КапучиноКапучино
LilacLilac
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 1TEMPO 1
Montana 032Montana 032
515515
BlackBlack
0808
7272
0404
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
12

Новогодний чехол на стул 03

Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
17

Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром

Настоящее фото товара Стул Eames DAR бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
6

Стул Eames DAR бежевый

Настоящее фото товара Стол квадратный Gala, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
5

Стол квадратный Gala

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial, произведённого компанией ChiedoCover
от37 700
Оптовая цена
10

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Imperial

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Victory, произведённого компанией ChiedoCover
от50 700
Оптовая цена
12

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Victory

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid, произведённого компанией ChiedoCover
от46 300
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy, произведённого компанией ChiedoCover
от41 300
Оптовая цена
9

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Galaxy

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Elegance, произведённого компанией ChiedoCover
от43 400
Оптовая цена
14

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Elegance

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230Настоящее фото товара Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена
13

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
6

Стул пластиковый DayDream, красный

Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
8

Стул пластиковый DayDream, голубой

Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневыйНастоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
10

Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый

Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая костьНастоящее фото товара Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость

Кресло пластиковое складное Delta, белый, синийНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий

Кресло алюминиевое AlvdalenНастоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
7

Кресло алюминиевое Alvdalen

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59017
5 490 ₽Оптовая цена
10Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый