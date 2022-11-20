Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Высота900 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Максимальная нагрузка90 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Виота 223, Stone
Стул Виота 223, серый
Стул Виота 223, тёмно-серый
Стул Виота 217, Stone
Стул Виота 217, серый
Стул Виота 210, крем
Стул Виота 210, серый
Стул Виота 210, фуксия
Стул Наполеон Старинный орех, деревянный
Стол ФАВОРИТ-3, 1000x600
Стол ЛИРА-1, 1400x900
Стол ЛИРА-1, 1200x900
Стол ЛИРА-3, 1600x900
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800
Стол ЛИРА-14, 1200x800
Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700