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Стул пластиковый Fold, складной, красный - фото 1Стул пластиковый Fold, складной, красный - фото 2Стул пластиковый Fold, складной, красный - фото 3

Стул пластиковый Fold, складной, красный

Артикул: CH-051-187
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Высота900 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

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